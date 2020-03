Alençon. Scrutin du 15 mars, les villes s'organisent face au coronavirus

Face à l'épidémie de coronavirus, les villes s'organisent pour assurer la sécurité du scrutin. Exemple à Alençon, où la Ville va gérer les files d'attente et les flux afin de limiter les situations de promiscuité prolongées. Elle conseille aux électeurs de privilégier les tranches horaires de plus faible affluence, de 8 h 30 à 11 heures et de 13 heures à 15 heures. Dans les 20 bureaux de vote, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition, ainsi que des lingettes pour nettoyer régulièrement les stylos et les bureaux de vote.