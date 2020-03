Normandie. Des aides pour les entreprises impactées par le coronavirus

Face à l'épidémie du coronavirus, la Région Normandie a pour objectif de mettre en place une cellule de crise pour aider les entreprises en difficulté. L'objectif ? "Être le seul lieu où sont traités les dossiers avec des solutions rapides et pragmatiques", rappelle Hervé Morin, le président. Les chefs d'entreprise des douze grandes filières de l'économie normande étaient réunis en début de semaine pour faire un état des lieux de la situation. L'entreprise NXP, dont une antenne est à Caen, prévoit une perte de 50 millions de dollars sur le premier trimestre 2020. "On prévoit d'assouplir les fonds de garantie sur les prêts que les entreprises peuvent faire auprès des banques. Concernant nos régimes d'aide, on va essayer de réduire le temps d'instruction des dossiers".