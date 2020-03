Le Havre. Coronavirus : les parents d'élèves sont-ils inquiets ?

Nous sommes le deuxième pays le plus affecté en Europe par le coronavirus, après l'Italie. La France commence la semaine avec des mesures musclées contre cette épidémie. Tous les rassemblements de plus de 1 000 personnes sont interdits et les écoles des zones les plus touchées sont fermées. Est-ce que ça vous fait peur ?

Si les établissements scolaires étaient amenés à devoir fermer leurs portes, comment feriez-vous ? Quelle serait votre organisation ?