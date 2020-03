Rouen. Pour sa 23ème édition, le festival Les Pluriels se déchaîne

C'est le grand projet de la Licence Professionnelle Métiers de la médiation par les approches artistiques et culturelles de l'Université de Rouen : chaque année, ses étudiants organisent un festival. Programmation, thème ou budget, c'est leur responsabilité ! Étudiant et membre de la commission communication des Pluriels, Valentin Ambourg, 24 ans, présente l'événement qui se déroulera du mercredi 18 au samedi 21 mars.

Les Pluriels, qu'est-ce que c'est ?

C'est un festival pluridisciplinaire, où on va retrouver de la danse, du cabaret, du théâtre, des numéros de cirque et des concerts. Il a aussi de l'art plastique, des photographies et des conférences. On a dû donner un thème au festival, cette année c'est "Déchaîné", un thème qu'on a choisi, qu'on a voté tous ensemble. On doit trouver des artistes qui correspondent à ce thème. Déchaîné : ça peut signifier se libérer de ses chaînes, un déchaînement social...

Comment s'organise un festival ?

Dans le cadre d'un projet tuteuré, on a 6 mois pour organiser le festival de A à Z. C'est plus compliqué qu'une équipe de festival normale car on est 27 personnes à prendre des décisions. On a donc rassemblé plusieurs commissions qui ont des missions. Par exemple la commission logistique, c'est s'occuper de trouver des lieux, de s'occuper des artistes. Médiation, c'est proposer des actions autour du festival. Administration, c'est tout ce qui est chiffres, la moins drôle de toutes (rires) ! C'est à l'administration d'aller chercher les subventions un peu partout.

Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ?

Le temps. Et aussi s'entendre. Au mois de septembre, on se connaissait pas, il a fallu qu'on trouve et qu'on invente quelque chose ensemble. On apprend à se connaître en même temps qu'on construit le festival mais ce sont des difficultés qui sont enrichissantes.

En soi c'est très professionnalisant. Il faut mettre un peu parfois ses idées de côté pour faire avancer le groupe. Travailler tout seul, c'est impossible.

Quels artistes seront présents ?

Il y en a beaucoup. Par exemple, le samedi soir il a une soirée-concert au 106 avec Tallisker, Murman Tsuladze et Periods, groupe dans lequel il y a des messages féministes et en ce moment c'est intéressant. Mercredi, il y a le vernissage de l'exposition de Bernard Chandelle. Il a photographié des sans domicile fixe de Rouen. Dominique Boivin viendra effectuer un spectacle de danse à la maison de l'université. Les artistes, on les a sélectionnés parce qu'ils avaient quelque chose à dire. D'ailleurs, il y aura quelque chose d'inédit, ça ne s'est jamais fait : le jeudi 19 mars, à Mont-Saint-Aignan, un cabaret Drag-Queen !

Quel public attendez-vous ?

La plupart des spectacles sont gratuits, on veut attirer le plus de monde, que le public soit pluriel. Ça reste assez étudiant par le choix des lieux. Les 20 et 21 seront plus familial et tout public, entre rive gauche et rive droite.

Pratique. De gratuit à 9,50 euros. lespluriels.com.