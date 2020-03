Inondations. Les départements de Seine-Maritime et Eure en vigilance orange

Seine-Maritime et Eure sont placés en vigilance orange par météo France pour de nouveaux risques de crue de la Seine dans les prochaines heures, ce lundi 9 mars. Le tronçon Seine aval, entre Poses et Duclair, en passant par Rouen, est particulièrement concerné, précise le site de Vigicrue, avec des débordements attendus sur les trois prochaines pleines mers, en particulier le mardi 10 mars dans l'après-midi et dans la nuit de mardi à mercredi, avec un coefficient de 114. Des niveaux similaires à ceux des dernières crues du mois de février sont prévus à Rouen notamment. "Des inondations importantes sont possibles", précise Vigicrue, qui recommande notamment de "veiller à la protection des biens susceptibles d'être inondés ou emportés".