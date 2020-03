Ça bouge en ville. Les dernières ouvertures dans l'agglomération

Un lieu dédié au vin

à Bihorel

Les Vitimarchands ont ouvert un nouvel espace il y a peu à Bihorel.

L'occasion de rencontrer deux passionnés du vin et des spiritueux.

Ce sont deux collègues puis deux amis et finalement deux associés qui se sont réunis autour d'une passion : l'amour du vin. Maxime Corbes raconte : "Après avoir habité dans deux régions viticoles, et participé à la vie du vin depuis les vendanges et le travail dans les chais, nous sommes toujours en quête pour trouver les meilleures pépites viticoles. Nous avons à ce jour plus de 600 références de vins et plus de 300 de spiritueux." Avec déjà plus de 30 adresses de bars, restaurants dans la région qui travaillent avec eux, leur ambition est de faire découvrir leurs trouvailles aux particuliers dans cet espace. Pour cela, Maxime Corbes et Kevin Martin ont de beaux projets comme le samedi 28 mars où, de 15 heures à 19h30, ils organisent une rencontre dégustation sous la forme de l'élection viticole de Bivinrel ! Les deux associés seront déguisés en candidats et présenteront leurs pépites à tous ceux qui pousseront la porte.

Par la suite, ils organiseront des rencontres avec des vignerons et leurs clients afin de présenter leurs futurs coups de cœur et ils conseilleront les amateurs au mieux pour ravir leurs papilles. Kevin Martin précise : "Nous proposerons des animations œnologiques pour les particuliers et les professionnels tels que des afterworks, séminaires et dégustations sous forme de jeux œnologiques."

(L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération).