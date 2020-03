Rouen. Municipales : démêler le vrai du faux

Je peux rayer des noms sur une liste

Vrai et Faux. Ce mode d'élection, appelé scrutin plurinominal, n'est possible que dans les communes de moins de 1 000 habitants. Dans ces villages, les électeurs ne votent pas pour une liste complète, mais ils votent individuellement pour chaque candidat au conseil municipal. Ils peuvent donc retirer des noms et en ajouter d'autres sur leur bulletin, tant qu'il s'agit d'un candidat déclaré. C'est ce que l'on appelle "le panachage". Dans les communes plus peuplées, le fait de faire des annotations sur un bulletin sera considéré comme un vote blanc.

Plus de deux listes peuvent se qualifier

Vrai. Sauf si une liste l'emporte dès le premier tour avec plus de la moitié des voix, toutes les listes qui obtiennent au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour sont qualifiées pour le second. Si les écarts sont serrés, il est toujours possible d'envisager une triangulaire (trois listes) ou même une quadrangulaire (quatre listes). Entre les deux tours, ce sont les rapprochements qui peuvent rebattre les cartes car les listes qui font au moins 5 % peuvent fusionner avec une liste qualifiée, et ainsi modifier sa composition selon les accords négociés entre leurs responsables. Les listes qui ont fait 5 % sont exclues de la course, mais leurs leaders peuvent toujours donner des consignes de vote.

Il y a un délai avant la prise de fonctions

Vrai. La particularité des élections municipales, c'est de voter pour des listes de conseillers et non directement pour le maire. C'est donc l'ensemble des conseillers élus qui doit se réunir ensuite pour procéder à l'élection du premier édile, dans la semaine qui suit l'élection. Précisément, pour les victoires à l'issue d'un second tour, la loi prévoit d'organiser un premier conseil municipal entre le vendredi 27 et le dimanche 29 mars. Présidée par le conseiller municipal le plus âgé, cette séance doit mener à l'élection du maire et de ses adjoints, près d'une semaine après le vote des électeurs.

Le maire de Rouen dirigera la Métropole

Faux. À Rouen, certains candidats ont manifesté leur souhait de voir la ville phare et la Métropole dirigées par la même personne, mais ce n'est pas une obligation. Yvon Robert, maire de Rouen, assure l'intérim après la présidence de Frédéric Sanchez, alors maire de Petit-Quevilly. Si les élections municipales servent également de support aux élections communautaires, c'est pour définir qui siégera au conseil de la Métropole. Les 71 communes y sont représentées et tous les élus métropolitains seront éligibles à la présidence.

Le dépouillement est ouvert à tous

Vrai. C'est une façon de s'assurer de la transparence du comptage des voix. Dans de nombreuses communes, les scrutateurs chargés d'ouvrir les enveloppes et de compter chaque vote sont d'ailleurs recrutés parmi les votants, dans la journée.