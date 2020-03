Rouen. La chasse au sanglier prolongée en mars pour éviter la prolifération

La décision a été prise par le préfet de Seine-Maritime, pour lutter contre la propagation de l'espèce. Selon les chasseurs du département et les dégâts causés dans les cultures agricoles, les sangliers sont toujours plus nombreux. C'est pourquoi la période de chasse a été prolongée jusqu'à la fin mars.

Plus d'un million d'euros reversés aux agriculteurs

Cette prolongation donne la possibilité aux chasseurs d'éviter une surpopulation mais aussi de récolter plus de fonds, via les bracelets de marquage payants qui sont placés sur les proies abattues. "C'est la Fédération départementale des chasseurs qui indemnise les agriculteurs pour les dégâts causés dans les champs, rappelle son président, Alain Durand. Pour cette année, au niveau financier, on en est à 1,2 millions d'euros d'indemnisations !"

De son côté, l'Office national des forêts estime aussi que cette mesure est la plus efficace : "En interne, on n'aurait pas les moyens pour faire des prélèvements importants. Nous, nous n'avons pas tellement d'autres alternatives", assure Antoine Couka, le directeur de l'agence de Rouen.