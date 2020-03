Rouen. Le Rouen Métropole Basket n'y arrive toujours pas face à Fos-sur-Mer

Le match

Déjà battus par Quimper (85-75) lors de la dernière journée, les Rouennais laissent le contrôle du début du match aux locaux, qui prennent rapidement les devants dans cette rencontre et mènent à la fin du premier quart-temps (25-17) avant de rentrer au vestiaire dix minutes plus tard sur le score avec un avantage de six points (35-29). Avec très peu de réussite de part et d'autre, les joueurs de Fos parviennent à conserver un léger avantage à la fin du troisième quart-temps avant de confirmer en fin de rencontre (76-67).

⏹Le RMB doit s'incliner à Fos sur Mer après un match très haché et sans grande réussite pour les deux équipes. Focus maintenant sur le derby de mardi@FosProvenceBB 7⃣6⃣@RouenMBasket 6⃣7⃣



🔜Rendez-vous ce mardi au @LeKindarena pour le derby face à @ALMEvreux!#GORMB #FOSRMB pic.twitter.com/yzuwsl6hWT — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) March 6, 2020

La fiche

Spight: 19 points, Bassoumba: 14 points, Diggs: 12 points, Monceau: 11 points, Cazenobe: 5 points, Injai: 4 points, Ceci-Diop: 2 points.

Prochain rendez-vous

Avec cette 11e défaite cette saison, la deuxième d'affilée, les joueurs d'Alexandre Ménard ressortent du Top 8 de Pro B et se retrouvent à la 9e place avant le derby normand face à l'ALM Évreux, qui reste sur une importante victoire face à Denain sur le score de 84-80. Cette rencontre aura lieu au Kindarena de Rouen, le mardi 10 mars 2020.