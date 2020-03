Mondeville. Trois listes de gauche et une première pour le Rassemblement national

À Mondeville, quatre listes s'affrontent aux élections municipales 2020. La maire sortante, directrice d'école de 41 ans, Hélène Burgat, conduit la liste divers gauche sans étiquette Mondeville unie. Elle entend briguer un troisième mandat à la tête de la commune de près de 10 000 habitants. Mais elle devra faire face à son propre adjoint aux finances, le communiste Joël Jeanne, 63 ans, tête de la liste Mondeville ensemble. Ce retraité de l'Éducation nationale lui reproche ses prises de position pro-Macron en 2017. Autre adversaire : le conseiller d'opposition Jérôme Hommais, membre du Parti radical de gauche (PRG), déjà candidat à la mairie il y a six ans. Le rédacteur territorial de 38 ans mène la liste Tous Mondevillais soutenue par le PRG, Europe écologie les verts et Cap 21. Enfin, et c'est une première, une liste Rassemblement national complète le tableau, Prenons le pouvoir à Mondeville, menée par Chantal Henry, assistante juridique de 47 ans. Rappelons qu'il y a six ans, la gauche était déjà divisée… Ce qui n'avait pas empêché Hélène Burgat de l'emporter dès le premier tour, avec 54 % des voix.

Découvrez ici les résultats des élections municipales 2020 à Mondeville.