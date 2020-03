Ça bouge en ville. Les nouveautés chez les commerçants

Apothéose, nouveau

fleuriste en centre-ville

Des compositions florales

pour tous les goûts

Ouvert le 14 février, jour de la Saint Valentin, le nouveau fleuriste Apothéose fait déjà le bonheur des habitants du centre-ville. Apothéose a ouvert ses portes Rue Basse, non loin de la Tour Leroy à Caen. Originaire de Caen, Twinnie Cano a quitté Paris pour ouvrir sa propre boutique baptisée Apothéose. "Je reviens sur Caen avec une belle expérience parisienne qui m'a amenée à élaborer des compositions florales notamment pour des expositions et pour d'autres événements. En revenant à Caen, je retrouve ma ville d'origine et ma famille !", annonce Twinnie. Après quelques semaines de travaux intensifs, l'ancienne "Klinik du piercing" est métamorphosée. "Je propose des compositions florales, du champêtre à l'ultra-moderne, inspirées des dernières tendances. Je privilégie les fleurs fraîches de France notamment du Var. J'essaie au maximum de me fournir auprès de producteurs français", explique la responsable. En entrant dans la boutique, les regards des clients s'arrêtent sur des compositions de fleurs artificielles au réalisme bluffant. "Côté fleurs artificielles, je travaille avec des créateurs en Hollande. Les fleurs sont de très belle qualité !", ajoute-t-elle. Avec ses fleurs fraîches et ses compositions florales tendance, Twinnie souhaite satisfaire la demande de ses futurs clients mais aussi des hôtels et architectes d'intérieur en quête d'objets tendance. Elle ne compte pas s'arrêter là et pense déjà aux prochains événements qu'elle organisera avec son frère, son bras droit, dans la boutique.