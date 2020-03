Alençon. Municipales : revivez ici le débat de l'avant premier tour entre les cinq listes

Trois jours après le début de la campagne officielle des élections municipales, Tendance Ouest a organisé des débats diffusés en direct, ce mercredi 4 mars.

C'était notamment le cas à Alençon, durant une heure, pour mieux connaître les projets des cinq listes en compétition et leurs différences. Autour de notre table : Emmanuel Darcissac (Alençon, l'union fait notre force), Sophie Douvry (Alençon autrement), Joaquim Pueyo (Ensemble Alençon 2020), Olivier Toussaint (Alençon s'unit pour réussir) et Bertrand Robert (Une gauche unie écologique et solidaire, Pascal Mesnil qui mène cette liste est hospitalisé).

Après une rapide présentation de chaque candidat, chacun a précisé le dossier qui, selon lui, est prioritaire pour le prochain mandat (développement économique pour quatre listes, écologie pour une autre), avant de préciser sa position quant à briguer ou pas la présidence de la Communauté urbaine d'Alençon : c'est oui pour toutes les listes, sauf pour celle représentée par Bertrand Robert, qui est davantage nuancée, même si elle admet que "c'est facilitateur". Le débat a réellement débuté sur la question du dynamisme économique. Chacun a pu exposer ses priorités : "davantage travailler avec la Région et mettre la RN 12 à 2x2 voies", pour Olivier Toussaint. "On est sur des schémas anciens, il suffit de regarder Ariaké ou Euro-CRM", pour Bertrand Robert, qui propose "d'accompagner les entreprises actuelles dans leur développement écologique". Pour Sophie Douvry, il faut "essayer d'aller chercher les entreprises, les accompagner aussi sur la formation, mais il faut aussi un élu référent proche des chefs d'entreprise". Pour Emmanuel Darcissac, "il faut un accompagnement personnalisé, mais aussi baisser la taxe foncière de 6 % ; ce serait aussi la création d'un Conseil de l'attractivité avec des chefs d'entreprise". Enfin pour Joaquim Pueyo, "il faut mieux coordonner l'accompagnement des entreprises avec la création d'un Centre d'affaires".

La seconde partie du débat s'est ouverte par la question de la course à la baisse d'impôts durant cette campagne, avec des avis divergents, et, en filigrane : comment baisser les impôts et pouvoir continuer à investir pour l'avenir ? La question de la santé est alors apparue, puis celle du soutien aux populations locales les plus fragiles, avant d'aborder le thème de l'écologie et des mesures phares à prendre dans ce domaine.

Une heure de radio passe très vite : venait déjà le temps de "la minute pour convaincre" : une minute de libre expression laissée à chaque candidat pour convaincre de voter pour sa liste le dimanche 15 et éventuellement le dimanche 22 mars.

Découvrez ici les résultats des élections municipales 2020 à Alençon.