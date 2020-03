Buzz. Coronavirus : ces histoires insolites qui agitent la toile

Chaque jour, la liste des personnes touchées par le coronavirus s'allonge et, du côté des gouvernements, le principe de précaution semble être de mise. Dans toute cette galère, les internautes vivent tous ce phénomène à leur façon.

Outre-Atlantique, on semble avoir le raccourci facile. En effet, selon un sondage YouGov relayé par BFMTV, la popularité de la bière Corona est en chute libre. La marque a vu son taux d'image positive passer de 80 à 50 % auprès des Américains et les intentions d'achat sont au plus bas, avec seulement 5 % de la population. Rappelons à toutes fins utiles que la bière Corona et le coronavirus n'ont aucun lien.

Du côté de l'Italie, pays fortement touché en Europe, le championnat de football connaît quelques soubresauts. Comme le relate SoFoot, la rencontre Milan AC-Génoa de ce week-end a été reportée au 13 mai prochain. C'est ce qu'a appris un supporter chilien qui avait parcouru pas moins de 13 300 kilomètres pour supporter l'équipe de Zlatan Ibrahimovic. Une mésaventure qui ne lui fait pas oublier sa passion.

From the Chilean Patagonia I traveled more 13,300km to see you my @acmilan , I will not have the joy of supporting you from the mythical San Siro. but the feeling is great, it brought me from the southern lands of the world to here #ForzaMilan pic.twitter.com/jTnx65XYLc — David Mora Cvitanic (@DavMoraCvitanic) February 29, 2020

"Je n'ai pas eu la joie de te supporter dans le mythique stade San Siro mais je me sens bien", pardonne-t-il au club milanais.

Le Milan AC n'a pas manqué de récompenser le jeune homme en lui offrant une visite du stade et un maillot dédicacé d'un de ses joueurs favoris.

You embody the true Rossonero spirit 🔴⚫️

Thank you @DavMoraCvitanic: see you again soon, this time at San Siro 😉

A presto David, la prossima volta sarà a San Siro! 😉#SempreMilan https://t.co/eyZjHLqlYD — AC Milan (@acmilan) March 2, 2020

Les concerts pourraient être également menacés par l'épidémie et à Nîmes, Cyndie, jeune fan de Matt Pokora s'inquiète. Elle a acheté des places pour suivre le Pyramide Tour à travers tous les Zéniths de France : 21 concerts pour un budget de 3 000 €. Sauf que la tournée du chanteur est toujours soumise au doute. Une situation qui fait réagir la jeune Nîmoise.

je fais le tour de France ce mois de Mars pour @mpokora tous mes trains sont déjà payés, les hôtels etc... Paris, Lille, Aix, Lyon, Grenoble, Rouen et tout ça en venant de Nîmes, vous comptez me rembourser comment bordel de merde? #onsauvelepyramidetour — #onsauvelepyramidetour (@cyndiechanas) March 1, 2020

Elle a d'ailleurs lancé un hashtag pour soutenir son idole et tenter de sauver, à son niveau, le Pyramide Tour.

les gars ça vous tente de lancer le #onsauvelepyramidetour ? même si ça ne fonctionne pas @mpokora verra qu'on le soutient, je pense qu'il en a besoin aussi il doit avoir les nerfs 😟 si vous êtes chauds : RT appréciés et vous savez quoi tweeter 🏆 https://t.co/cnazfAlEtg — #onsauvelepyramidetour (@cyndiechanas) March 1, 2020

Pour l'heure, aucune information officielle ne fait état d'une annulation de la tournée de Matt Pokora.

Coronavirus : pas un problème pour tout le monde !

Mais le coronavirus n'arrête pas tout le monde. Ainsi, alors qu'elle devait participer au semi-marathon de Paris, l'influenceuse Marine Leleu a parcouru les 21 kilomètres du parcours, seule, mais équipée de son dossard.

Plus surprenant, il y a quelques jours, le club de football d'Amiens a officialisé le prêt du joueur Eddy Gnahoré vers la Chine… Et plus précisément au FC Wuhan, la ville où les premiers cas de coronavirus ont été déclarés !