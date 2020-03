Football (Ligue 2). Malherbe veut continuer de courir après sa "rédemption"

"On n'est pas très loin de la rédemption", assurait Pascal Dupraz au sortir du succès de ses joueurs devant Grenoble. Cette rédemption, elle, pourrait effectivement prendre un peu plus de formes en cas de nouveau succès à Châteauroux, le vendredi 6 mars. Mais le travail reste encore à faire si l'on en croit le coach caennais : "peut-être a-t-on été vernis contre Grenoble et pourvu que ça dure ! Ce sont des signes, certes, mais il y a quelques sorties de balles et quelques attitudes qui ne m'ont pas plu. Il faut poursuivre, ne rien relâcher, même un peu, car le football professionnel est intransigeant et vous punit", avertit un Pascal Dupraz qui voit la première partie de classement enfin se profiler. Grâce à un groupe dont personne ne pourra contester l'envie de bien faire, le but est de remonter encore et toujours la jauge de confiance : "Ils ne lâchent rien, ils reviennent de l'enfer et même si tout n'est pas parfait, loin s'en faut, il faut capitaliser sur les victoires." Une de plus à Châteauroux ne serait pas de refus et ouvrirait cette fois, un retour comptable vers les dix premiers. Le moins que l'on puisse attendre.