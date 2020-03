Municipales à Rouen. Suivez le débat d'avant-premier tour en direct sur Tendance Ouest

Une heure pour y voir plus clair, pour débattre et pour convaincre les citoyens. À dix jours du premier tour des élections municipales, Tendance Ouest organise un débat en direct sur son antenne (103.7 en FM et en DAB+), de 12 heures à 13 heures, le mercredi 4 mars, entre les dix têtes de liste aux élections municipales à Rouen. Suivez le direct ci-dessous :

Les candidats seront notamment interrogés sur deux thématiques, qui sont deux des sujets majeurs de préoccupation des citoyens : l'environnement et la tranquillité publique.

Deux thématiques choisies

Face à l'augmentation des pics de pollution, au projet de Contournement est et au besoin de développer les transports en commun, quelle politique portent les dix candidats aux élections municipales à Rouen ? Quelles sont leurs idées et quels sont leurs projets ? Autre sujet de préoccupation : l'amélioration de la sécurité publique face à de nombreuses incivilités qui touchent plusieurs quartiers : tags, propreté et autres nuisances. Le futur maire peut agir et les candidats seront invités à formuler leurs propositions.