Rouen. Le SPO Rouen reçoit le champion de France de Cergy-Pontoise

Et si le titre de champion de France se jouait dès ce mardi 10 mars pour le SPO Rouen ? Pas impossible. Car face à Pointoise, champion en titre, les Rouennais pourraient en cas de succès, creuser les écarts. Ce titre, les Rouennais y pensent de plus en plus à l'image de Dominique Fache : "On n'y est pas encore mais c'est bien parti" a simplement lâché le président pour motiver ses troupes. Et l'affiche se promet de haut niveau avec les trois derniers champions de France en action mais également trois des cinq membres de l'équipe de France fraîchement qualifiée pour les J.O de Tokyo 2020. De quoi s'offrir le temps d'une soirée, le gratin du ping hexagonal. Avec un succès quasi décisif des Normands au bout de la soirée ? Espérons-le.