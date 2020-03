Évreux. Basket (Pro B) : l'ALM Évreux continue sa série de défaite

Le match

L'ALM Évreux vit actuellement une période délicate avec cette nouvelle défaite, déjà la 14e depuis le début de cette saison 2019-2020. Sur le parquet d'une équipe de Blois, désormais première au classement, le match démarrait logiquement en faveur des locaux qui menaient après dix minutes de jeu (24-15).

Les Ebroïciens allaient ensuite peu à peu couler pour rentrer au vestiaire avec un écart au score de 29 points (57-28). Les visiteurs du jour ne reviendront jamais dans la partie avec un 3e quart-temps à 93-54 et enfin une fin de match avec un écart de 36 points.

⌚️ Fin du match.



Une rencontre à oublier tout simplement pour l'ALM.



🔜 Prochain rendez-vous à la Salle Omnisports vendredi contre @DENAIN_VOLTAIRE, où une réaction de l'équipe sera attendue.

🏀 #ADAALM pic.twitter.com/g7Ot4oOPl7 — ALMEvreux (Officiel) (@ALMEvreux) February 29, 2020

La fiche

Wallez et Paschal : 12 points, Dossou-Yovo et Rigot : 11 points, Gjuroski : 9 points, Zomora, Kaymeble et Tortosa : 6 points, Brooks : 3 points, Sidibé : 1 point.

Prochain rendez-vous

Seizièmes au classement, les joueurs de l'ALM Évreux tenteront d'aller chercher une victoire sur leur parquet face à l'équipe de Denain vendredi 6 mars 2020. Une rencontre peut-être un peu plus abordable face à une équipe qui est actuellement à la porte du Top 8 à la 9e place.