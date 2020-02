Eure. Les intempéries entraînent 58 interventions des pompiers

Le jeudi 27 février, entre midi et 15 heures, les pompiers de l'Eure sont intervenus 58 fois à cause du vent, notamment pour dégager des branches et des arbres tombés sur la voie publique ou sur des câbles électriques. En tout, 117 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. L'intervention la plus marquante est l'écroulement d'un mur mitoyen d'une propriété privée sur 30 mètres à Conches-en-Ouche. Cinq logements ont été évacués. Il n'y a ni victime ni relogement.