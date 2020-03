Vimoutiers. De très jeunes candidats s'engagent dans les élections municipales

Les élections municipales des dimanches 15 et 22 mars sont l'occasion d'un premier engagement citoyen pour de jeunes candidats.

Exemple à Vimoutiers : Baptiste Bisson, étudiant en 1re année de DUT, n'a que 19 ans. Il est 17e sur la liste Tous pour Vimoutiers. "Ça fait déjà deux ans que j'en parle et quand on est venu me chercher, j'ai dit 'oui'. Je suis né à Vimoutiers et j'ai envie de redynamiser la ville. C'est mon premier engagement citoyen, mais j'ai déjà eu pas mal d'engagements bénévoles." Ses priorités ? Réactiver des animations locales disparues et remettre du lien. "J'apporte mon regard de jeune et, dans l'équipe de campagne, on m'écoute", explique celui pour qui "pour faire de la politique, pas besoin d'avoir 40 ans".

