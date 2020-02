Caen. La nouvelle école d'ingénieurs s'implantera à la Presqu'île

"Plus de 3 000 étudiants de master quittent l'Université de Normandie pour aller à Paris ou à Rennes", indique Hervé Morin, le président de Région. Face à ce constat, la région Normandie appuie une nouvelle fois ses efforts pour conserver ses "matières grises" sur son territoire. Après l'école Fauchon à Rouen, prévue pour 2021, une nouvelle école d'ingénieurs va ouvrir à Caen, sur le secteur de la Presqu'île. Elle se situera à la place de l'actuel parking entre l'avenue Victor-Hugo et la rue Dumont-d'Urville, le long du canal.

Le carré rouge représente la zone où sera implantée l'école. Le bâtiment fera 6 000 m2. -

Si le bâtiment sortira de terre en 2024, l'école sera accessible dès la rentrée prochaine. Les 96 étudiants attendus suivront deux ans de classe préparatoire au lycée Sainte-Marie, puis au MoHo une fois opérationnel, avant de suivre trois ans d'école.

Déjà plus de 950 pré-inscrits

sur Parcoursup

En plus de l'ENSI Caen ou de l'école de Management de Normandie, dédiées à former de futurs ingénieurs ou chefs de projets, l'ISEN Yncréa sera notamment voué à ceux voulant travailler dans le numérique, secteur actuellement en plein boum. Cette école semble répondre à un besoin sur le territoire de Caen-la-Mer. Depuis l'ouverture des vœux sur Parcoursup le 11 janvier dernier, 950 lycéens se sont déjà pré-inscrits. "Il y a plus de 4 000 emplois disponibles qui sont reliés au secteur numérique sur notre territoire, indique Joël Bruneau, président de la communauté urbaine. Il y a beaucoup de start-up et de PME intéressés par ces métiers." Ainsi, sur le même modèle que l'école de Brest, vieille de vingt ans, les étudiants formés pourront devenir développeur informatique, ingénieur sécurité logiciels, data scientist, ingénieur en Machine learning, ingénieur R&D, chef de projet, etc.