Seine-Maritime. Terraléo s'installe dans un nouveau local à Elbeuf

Fondée par Caroline Tinel et Simon Lainé, l'entreprise Terraléo milite pour la valorisation des biodéchets auprès des collectivités du territoire seinomarin et eurois. "Nous avons eu cette idée commune de fonder une entreprise pour le développement durable et la collecte de biodéchets auprès des cantines scolaires notamment", explique Simon Lainé.

30 tonnes collectées

Créée en 2018, l'entreprise de six collaborateurs collecte les déchets de pas moins de 40 établissements : "Cela représente entre 25 et 30 tonnes récoltées chaque mois", poursuit Caroline Tinel. Soutenus par la ville d'Elbeuf, les co-fondateurs se sont vus remettre, jeudi 20 février, les clés d'un local de la rue Pétou, permettant le stockage des déchets avant l'acheminement vers l'exutoire de Cléville.