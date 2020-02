Caen. Elle décroche un CDI grâce au dispositif Emplois Francs

Il est encore en phase d'expérimentation. Le dispositif Emplois Francs, mis en place par l'État, a été généralisé le 1er janvier 2020. Dans le département du Calvados, il a été testé dans sept quartiers différents, à Honfleur, Lisieux, Caen et Hérouville-Saint-Clair, afin de "mettre fin aux préjugés, indique le préfet Philippe Court. Quels que soient son origine, son cursus scolaire ou son lieu d'habitation, tout le monde doit avoir les mêmes chances." Prenons l'exemple d'Élodie Wera : habitante à Caen, dans le quartier de la Pierre-Heuzé, elle a décroché un CDI la semaine dernière grâce aux Emplois Francs, un dispositif qui lui était encore inconnu il y a quelques mois. "Je veux prouver aux jeunes de mon quartier que c'est possible de s'en sortir même sans diplôme, comme moi", explique celle qui assume toutefois avoir une fois enlevé son adresse de son CV lors d'une candidature. "La photo ou le nom peuvent aussi être discriminants, ce n'est pas normal." Le dispositif prévoit d'accorder une dotation financière de 5 000 €/an pour trois ans lors d'un CDI et 2 500 €/an pour deux ans lors d'un CDD.