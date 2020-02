Cherbourg-en-Cotentin. Environnement : quand le bee wrap a la cote

Pour lutter contre l'accumulation des déchets plastiques, de plus en plus d'alternatives sont imaginées. Parmi elle, le bee wrap, un tissu en coton imbibé de cire d'abeille réutilisable, qui permet de protéger ses contenants alimentaires. Alors comment en fabriquer chez soi ? Il faut se munir de deux feuilles de papier cuisson et disposer entre les deux un vieux tissu en coton sur lequel on dispose de la cire d'abeille qui va s'y coller avec la chaleur.

"C'est simple, il y a juste à mettre des paillettes d'abeilles et à passer un fer à repasser", explique Léa, 10 ans, et déjà experte. "Il faut que ça sèche un petit peu", environ 15 minutes, "et après ça prendra la forme du récipient. Il suffira de le laver à l'eau froide ou tiède et on pourra ensuite le réutiliser", décrit Daniel Augrain, un des animateurs de l'atelier et ambassadeur du tri à la Communauté d'agglomération du Cotentin (CAC). Écologique certes, mais économique aussi. "Mine de rien, ça coûte cher dans le commerce, quand j'avais vu ça, c'était 20 euros les deux !", défend Tom, 13 ans, qui est reparti à la fin de la séance avec deux bee wrap pour ses parents. "On s'en sert souvent à la maison, dès qu'il y a des restes dans un plat", poursuit le jeune homme. Le jeudi 20 février, la bibliothèque Boris-Vian organise un nouvel atelier (gratuit) : cette fois-ci pour fabriquer du papier recyclé. C'est à 10 h 10 et 11 h 10.