Saint-Pair-sur-Mer. Une association se mobilise contre les "2x2 voies inutiles"

Le projet de 2x2 voies entre Avranches et Granville sur la portion autour de Saint-Pair-sur-Mer est contesté par l'association "Agissons pour le climat Granville Terre et Mer", qui dénonce un projet d'envergure et demande un moratoire sur ce projet. L'association a notamment écrit au président de la République, aux ministères des Transports, de la Transition écologique et au président de la Région Normandie, affirmant que d'autres solutions existent, plutôt que de bétonner des espaces agricoles et des zones humides, tout en réaménageant la route actuelle, avec des bandes multidirectionnelles par exemple.

Un projet coûteux sur les plans financier et écologique, selon Marcel Jacquot du collectif "Agissons pour le climat Granville Terre et Mer".

Face aux enjeux climatiques, les priorités sont ailleurs, selon Frédérique Sarazin, membre du collectif.

Si pour l'heure, le projet n'est pas remis en cause par le Conseil départemental qui a déjà fait les acquisitions foncières, une pétition a été mise en ligne contre ce projet.