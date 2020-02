Rouen. Lubrizol : ce qu'il faut retenir du sixième comité de la transparence

Sixième comité de la transparence et du dialogue ce lundi 17 février, en préfecture de la Seine-Maritime à Rouen, avant une pause de près de deux mois pour cause d'élections municipales.

Nettoyage du site incendié

L'occasion d'un point sur le nettoyage du site de Lubrizol, et particulièrement de la zone de 3 ha qui a brûlé et qui, jusqu'à présent, "était inaccessible car visée par l'enquête judiciaire", rappelle Pierre-André Durand, le préfet de la Seine-Maritime. Un arrêté de remédiation sera pris début mars pour établir les protocoles de nettoyage. L'enlèvement des fûts étant terminé depuis le 28 janvier, la tente de confinement installée sur le site va être démontée prochainement.

À noter qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux concernant les analyses de l'air ; Atmo Normandie a d'ailleurs décidé "d'alléger son dispositif" de surveillance. Celui-ci avait été renforcé après l'incendie de Lubrizol. Il en est de même pour la qualité de l'eau potable, puisque les analyses sont toujours "conformes aux seuils", indique la préfecture. L'Agence régionale de santé va également alléger son dispositif.

Concernant les analyses sur les sols, "il n'y a pas d'avancée", indique Pierre-André Durand, puisque des résultats sur 88 communes de Seine-Maritime et 104 des Hauts de France sont toujours en attente. "Les laboratoires sont engorgés par la quantité d'analyses demandées", précise la préfecture.

Étude de santé

En parallèle, Santé publique France prépare son étude de santé avec une pré-enquête menée sur "un échantillon de personnes au sein de quelques communes" : Petit-Quevilly, Bois-Guillaume, Préaux et Buchy. Le calendrier a été détaillé avec des échanges et des phases de tests puis d'adaptation jusqu'en avril. C'est en juin et début juillet que se déroulera l'enquête sur le terrain, pour une première analyse des données jusqu'en août.

Enfin, le groupe de travail universitaire poursuit ses travaux et associe désormais des experts de Rouen, du Havre et de Caen.