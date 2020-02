La pause cinéma. Une réjouissante adaptation du jeu vidéo

Animation américano-japonaise

Sonic, un hérisson bleu, est doté d'un pouvoir extraordinaire : il peut se déplacer à la vitesse de la lumière et changer de planète grâce à ses anneaux magiques. C'est ainsi qu'il débarque sur Terre, où il se cache pour observer Tom, le shérif de la ville, et sa femme Maddie, surtout quand ils regardent la télévision. Mais Sonic est, depuis toujours, poursuivi par le terrible Dr. Robotnik.

Les fans du jeu vidéo ont protesté

Après la réaction furieuse des fans du célèbre jeu vidéo, les producteurs ont dû changer l'aspect de Sonic. Même s'il n'est toujours pas très esthétique, ce petit personnage de hérisson ravira les amateurs, tant ses aventures sont mouvementées et palpitantes. Certes, l'ensemble est beaucoup trop bruyant, et les combats électroniques sont trop nombreux, sans parler des violences qui risquent d'effrayer les tout-petits. Mais cette lutte classique entre un gentil héros et un effrayant méchant (trop méchant !) est brillante et très distrayante, d'autant plus que l'amitié entre le héros et Tom est assez émouvante. ">

De Jeff Fowler, avec James Marsden (Tom), Tika Sumpter (Maddie), Jim Carrey (Dr. Robotnik), Neal McDonough (le major Bennington), Adam Pally (Billy Robb), Lee Majdoub (l'agent Stobb), et avec la voix de Malik Bentalha (Sonic) (1h40).