Rouen. Formations - Bâtiment des métiers qui changent la vie !

Les samedis 14 mars et 13 juin (sauf pour Coutances) prochains auront lieu les journées portes ouvertes des CFA du Bâtiment Normands, 1er réseau d'apprentissage en région.

Le réseau Normand des CFA du Bâtiment de Alençon, Caen, Coutances, Dieppe, Évreux, Le Havre et Rouen Lanfry propose l'offre de formations la plus large de la région Normandie dans le Bâtiment : maçonnerie, métallerie, charpente, plâtrerie, peinture, menuiserie, carrelage ou encore génie climatique, sanitaire et chauffage, électricité, etc. Accessibles à partir de 15 ans jusqu'à 29 ans, 60 diplômes, du CAP au titre d'ingénieur, sont proposés et ouvrent de vraies perspectives professionnelles : chaque année, 85 à 100 % des apprenti-es du réseau des CFA normands trouvent un emploi dès leur sortie de formation et beaucoup poursuivent via un solide cursus de formation en se spécialisant.

Des outils à la pointe des nouvelles technologies

Pour s'adapter au monde du travail, tous les apprenti-es sont formés à la maquette numérique et au BIM et se forment également à la sécurité grâce à des simulateurs de réalité augmentée et virtuelle : table bois, travaux en hauteur, habilitations électriques.

Nouveauté : la prépa apprentissage

Véritables parcours de formation proposés avant la signature d'un contrat d'apprentissage, les prépa apprentissage ont pour ambition de faciliter l'accès des jeunes à l'apprentissage et sécuriser le parcours des futurs apprentis. Cinq parcours sont proposés afin de tester les différents métiers grâce à des périodes d'immersion dans les ateliers du CFA et en entreprise. La durée de l'accompagnement varie de quelques jours à plusieurs mois en fonction de la situation du jeune et du projet qu'il poursuit.

Infos : www.batimentcfanormandie.fr