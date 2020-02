"Stranger Things" : Netflix dévoile une surprise dans les premières images de la saison 4

C'est par un communiqué de presse reçu ce vendredi 14 février que Netflix a annoncé le tournage en cours de la quatrième saison de la série "Stranger Things". Une information accompagnée d'une courte vidéo dévoilant les premières images de cette nouvelle saison ainsi que le retour surprise de Jim Hooper, laissé pour mort en fin de troisième saison, et désormais prisonnier au coeur de la Russie glaciale, "dans le désert enneigé du Kamchatka", précise le communiqué.

La quatrième saison suivra le combat de Jim Hooper dans une prison russe à ciel ouvert, luttant aussi bien contre les hommes que contre des forces supérieures. Pendant que de l'autre côté, une puissance dangereuse enfouie depuis longtemps s'éveille et menace la Terre entière.

Netflix promet que cette quatrième saison sera "la plus colossale et la plus effrayante".

Encore bien des mystères entourent cette nouvelle salve d'épisodes dont le nombre n'a pas été dévoilé. La date de lancement est elle aussi inconnue.

La série était revenue le 4 juillet 2019 sur la plateforme de streaming avec une troisième saison composée de huit épisodes. Un retour attendu depuis la fin de la deuxième saison, qui remonte à 2017. Trois saisons composent jusque-là cette série originale lancée sur Netflix en juillet 2016.