Caen. (Ligue 2) : Cruel scénario pour Caen face à Troyes... 

Le match.

Pas d'attaque nette, peu de rythme et surtout beaucoup de peur d'encaisser le premier but, Caennais et Troyens restent campés sur des plans de jeu sécuritaires en début de partie. Kouamé tente bien de se montrer dangereux mais sa frappe puissante file hors cadre (16e). Côté Malherbiste, Vandermersch trouvé par Pi, est le premier à se retrouver en bonne position mais sa frappe est sortie par Gallon (26e). Mais si Caen veut rester hermétique, les Troyens trouvent encore quelques espaces avec Suk et Chambost mais leurs essais ne sont pas cadrés (32e, 36e). Raveloson est plus précis mais Riou capte sa lourde frappe (43e). Au moment de rentrer aux vestiaires à mi parcours, Troyes mène au nombre de possibilités créées mais Caen n'a aucun retard comptable.

Et Pintor surgit...



Les premiers instants du second acte sont également très serrés et n'offrent aucune situation de but. Du moins jusqu'à l'heure de jeu où Barthelme sert Suk qui oblige Riou à une parade décisive pour éviter l'ouverture du score visiteuse (60e). Dans la foulée, c'est Raveloson qui passe dans le dos de Vandermersch mais manque sa reprise avant que Tchokounté ne conclue pas un centre de Deminguet (62e, 63e). On se dit que les opérations vont prendre de l'épaisseur mais les deux blocs sentent surtout que la moindre erreur serait synonyme de défaite à l'orée des dix dernières minutes. Et cette erreur, Riou la sent parfaitement venir quand il sort avec à propos devant Barthelme (81e). Les minutes filent et l'on se dirige vers un score nul et vierge logique. Jusqu'à la 89e minute où Pintor surgit au second poteau pour claquer une reprise sous la transversale en conclusion d'un contre mené par Barthelme (89e). Dénouement aussi inattendu qu'amer pour les Malherbistes.

Le but.

89e : Lancé en prodondeur côté gauche, Berthelme voit son centre dévié par Suk vers le second poteau pour Pintor qui surgit et loge le cuir sous la transversale de Riou.

Caen : 0- Troyes : 1

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Rainville, Spectateurs : 9200

CAEN : Riou, Vandermersch, Rivierez (cap), Weber, Armougom, Oniangue, Pi, Deminguet (Beka-Beka 77e), Zady-Sery (Tell 60e), Gioacchini, Tchokounté (M'Bengue 74e), entr : Pascal Dupraz

TROYES : Gallon, El Hajjam, Giraudon, Salmier, Mambo, Kouamé, Tchibembe (Dembelé 79e), Raveloson, Barthelme, Chambost (Pintor 75e ), Suk, entr : Laurent Battles

But : Troyes : Pintor (89e)