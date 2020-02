Rouen. Les entreprises des Travaux Publics recrutent et forment : rejoignez-nous !

En Normandie, les Travaux Publics représentent plus de 400 entreprises, en recherche de main-d'œuvre pour mener à bien les missions confiées par leurs clients. Dans un secteur en constante évolution, les métiers des TP innovent pour proposer de belles opportunités à ceux qui veulent se lancer dans cet univers. Petites ou grandes entreprises, toutes sont prêtes à ouvrir leurs portes pour vous former aux métiers des TP et vous proposer de belles opportunités de carrière et de réussite.

Permettant d'avoir un pied en entreprise, tout en continuant de se former à l'école, l'alternance est une solution pour vous lancer dans la vie professionnelle.

L'expérience de l'alternance

Kevin, apprenti Conducteur d'engins TP nous parle de son expérience : "en classe de 3ème, j'avais envie de trouver ma voie, de me former à un métier qui me plaît et de ne plus suivre les cours de manière traditionnelle. Je me suis lancé dans un CAP Constructeur de réseaux de canalisations à l'École des Travaux Publics de Normandie (ETPN) à Alençon. Ça a été une révélation. J'alternais entre 1 semaine en centre de formation où j'apprenais les bases de mon métier, et 2 semaines en entreprise à découvrir la vie professionnelle. J'ai adoré ! Après 2 ans de formation, j'ai voulu compléter mon parcours avec un CAP Conduite d'engins, toujours à l'ETPN. J'aide les gars de mon équipe dans la mise en place du chantier depuis ma machine et je descends les aider sur le terrain quand c'est nécessaire. Je ne regrette pas du tout de m'être lancé dans l'apprentissage et je remercie mon entreprise qui me fait confiance depuis bientôt 3 ans !"

Retrouvez l'ensemble de nos métiers des travaux publics sur le site : www.frtpnormandie.fr et nos formations sur www.ecole-tp-normandie.fr