Rouen. Unis pour gagner, ensemble pour former

Après 6 mois, quel est le bilan de votre premier B.P.J.E.P.S sports collectifs – option football ?

"Très positif ! Q.R.M. est l'organisme de formation (habilité depuis juin 2019) de la Région Normandie comptant le plus grand nombre d'apprenti(e)s – 19 au total - pour ce diplôme avec cette spécificité."

En quoi consiste cette formation ? Sera-t-elle de nouveau proposée ?

"C'est une formation en alternance (une semaine en structure / une semaine de cours). Ce diplôme (niveau 4) est le premier échelon reconnu par l'État contre rémunération pour devenir éducateur sportif (collectivités, clubs, etc.). Oui, la seconde session débutera en septembre 2020. Elle sera ouverte à tous les jeunes de 16 à 29 ans."

Envisagez-vous d'élargir votre offre de formation ?

"Oui, nous travaillons sur un nouveau B.P.J.E.P.S. sports collectifs en bi qualification avec l'Activité physique pour tous. Cette formation permettra de travailler dans des collectivités, maisons de quartiers, associations, maisons de retraite, etc. La session de ce diplôme est prévue septembre 2020."

Quelles sont les particularités de ces diplômes ?

"Nous utiliserons tout notre savoir-faire et nos compétences dans les domaines de l'analyse vidéo et de la préparation mentale pour bonifier le contenu de ces deux formations."

Quelles sont vos perspectives ?

"Former et accompagner les jeunes ; nous développer et construire l'avenir grâce à la taxe d'apprentissage que nous pourrons collecter."

Pour tous renseignements, rendez-vous sur www.qrm.fr. Portes ouvertes (BPJEPS Sport Co Mention Football et BPJEPS Sport Co Bi-qualif APT) le samedi 7 mars de 9h à 13h au Stade Robert-Diochon.