Oissel. La formation et l'accompagnement des personnes en situation de handicap

Quelles actions mettez-vous en œuvre pour ce public ?

"Le CRP propose des actions préparatoires à la formation de type construction de projet professionnel, remise à niveau et des actions de formation qualifiantes dans les secteurs des travaux paysagers, du bois, de l'électricité, du bureau d'études bâtiment ou mécanique, et dans le secteur tertiaire (secrétariat, comptabilité)."

Ces actions ont-elles lieu à Oissel ?

"Non pas toutes. Nous développons avec Ladapt le dispositif Formation accompagnée qui nous permet d'accompagner à la manière d'un CRP des personnes handicapées en parcours dans les organismes de formation sur l'ensemble du territoire normand. Par ailleurs, nous avons commencé à déployer notre offre sur le territoire de l'Orne, et nous espérons pouvoir à court terme apporter des réponses de proximité. Nous intervenons aussi en formation continue sur site : en ESAT (Établissements et services d'aide par le travail), en entreprise adaptée et en chantier d'insertion."

Quelle est la spécificité de l'accompagnement de ces personnes ?

"Une prise en compte de la globalité des personnes, et notamment le retentissement du handicap sur les capacités d'apprentissage. Notre rôle est de faciliter le croisement des regards des formateurs, des professionnels de santé, paramédicaux et sociaux afin de mettre en œuvre un accompagnement personnalisé... D'une pédagogie traditionnelle, nous sommes passés à l'approche par compétences transversales, qui permet de valoriser les acquis antérieurs et d'intégrer la dimension psychosociale."

Contactez directement le Centre de réadaptation professionnelle :

Accueil : 02 35 64 70 70 ou par mail :

ameline.lefort@crp-oissel.epnak.org

Le site internet : https://formation.epnak.org