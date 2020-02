Rouen. Devenir un professionnel de l'assuranceau Sacré Cœur à Rouen

Pouvez-vous nous présenter votre établissement ?

"Fort de son BTS en Assurance ouvert il y a plus de 30 ans, notre centre de formation, rattaché à notre belle institution du Sacré cœur, baptisé Sacro'sup, s'est bien développé, et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin", précise Mme Maryline Lecomte, cheffe d'établissement. L'institution du Sacré Cœur qui accueille plus de 1 200 élèves de la maternelle au BAC+ 3, est aussi le seul lycée à proposer le BTS Assurance en formation initiale. Le centre forme, chaque année, une centaine d'étudiants aux métiers de l'assurance et tous intègrent, très rapidement le monde de l'emploi.

En quoi votre établissement se distingue-t-il dans le paysage local ?

SACRO'sup propose en effet des formations en initial avec stages mais elle développe, à nouveau depuis la rentrée 2018, son offre en alternance. Deux formations accueillent aujourd'hui de jeunes alternants : le BTS Assurance en 2 ans, et le titre RNCP de niveau BAC+3 qui prépare au métier de Conseiller de clientèle en assurance et banque (CCAB). "Notre centre de formation a décidé de s'allier à une école parisienne spécialisée dans l'Assurance, l'ESA, pour offrir aux jeunes normands une formation plus adaptée aux exigences des employeurs, c'est notre CCAB, ouvert à la rentrée 2018 et qui a comptabilisé 87 % de réussite dès la 1ère année… Nous avons la chance à Rouen, d'héberger le siège de grandes enseignes reconnues telles que Matmut, Axa ou encore Cardif-Iard" rappelle la cheffe d'établissement.

Quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre aux jeunes ?

L'idée est de permettre à chaque étudiant, motivé par le monde de l'Assurance, de poursuivre un parcours cohérent le menant progressivement vers l'emploi.

Polyvalent, réactif et rigoureux, l'Assureur est, sans aucun doute, l'Homme de demain !