Pont-Audemer. Les gendarmes mettent fin à un trafic de cigarettes de contrebande

C'est un simple contrôle, effectué le jeudi 6 février, qui a permis de lancer l'enquête. Sur le secteur de Pont-Audemer, les gendarmes repèrent un groupe de personne en train de rouler un joint de cannabis. C'est finalement la fouille de leur voiture qui va s'avérer la plus fructueuse : les militaires repèrent plusieurs cartouches de cigarettes, qu'ils identifient rapidement comme des produits de contrebande.

Plus de 1 200 cartouches saisies

Dans les heures suivantes, une enquête rapide permet d'identifier "plusieurs niveaux de revendeurs", selon la gendarmerie de l'Eure. Les perquisitions menées chez ces personnes, elles, ont permis aux enquêteurs de mettre la main sur plus de 1 200 cartouches de cigarettes et plus de 1 400 € en liquide.