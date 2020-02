Saint-Lô. Un film brillant et très drôle

Comédie américaine

Un journaliste véreux s'introduit dans l'appartement de Ray, l'homme de confiance de Mickey Pearson, le roi de la drogue londonienne. Il tente de le faire chanter, en révélant des informations sur son patron. Celui-ci, en effet, a décidé de prendre sa retraite et de vendre son affaire. Mais cette décision va provoquer une terrible guerre entre plusieurs gangs.

Des personnages très pittoresques,

voire cinglés

Après des films décevants, Guy Ritchie revient en grande forme avec ce film brillant et drôle, qui mêle habilement action, émotion et humour. Certes, l'histoire naviguant un peu trop entre les situations et les époques, le spectateur est, parfois, un peu perdu. Mais les personnages sont très pittoresques, voire cinglés, d'autant plus qu'ils sont interprétés par une bande de comédiens sensationnels, en tête desquels Matthew McConaughey et Hugh Grant. Quant aux dialogues, ils sont très bien écrits. Mais, comme on peut s'en douter avec un sujet pareil, les violences sont pénibles. Il reste que l'amour du héros pour son épouse est très touchant.

De Guy Ritchie, avec Matthew McConaughey (Mickey Pearson), Hugh Grant (Fletcher), Charlie Hunnam (Ray), Michelle Dockery (Rosalind Pearson), Henry Golding (Dry Eye), Eddie Marsan, Colin Farrell (1h53).