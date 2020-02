Basket. Rouen s'offre le leader Blois et continue son bon parcours à domicile

Le match

Et une victoire de plus! La 19e d'affilée au Kindarena et pas n'importe laquelle ! En effet, face au leader de Pro B, les Rouennais démarraient la rencontre au coude-à-coude avec leur adversaire du jour et terminaient le premier quart-temps sur le score de 18-18. C'est au cours du second quart-temps que les joueurs d'Alexandre Ménard vont se faire un peu distancer et rentrer au vestiaire avec neuf points de moins (34-43). Une avance que les joueurs de Blois parviendront à maintenir jusqu'à la fin du 3e quart-temps (59-67) avant que les Normands ne reviennent et ne passent devant en toute fin de rencontre pour une nouvelle victoire.

📊Les statistiques de la victoire face à @ADABloisBasket



🔥🔥🔥 Performance XXL pour @Drespight11 qui termine le match avec 33 points à 12/17 aux tirs et 6/6 aux lancers francs !

#GORMB #RMBADA #PROB pic.twitter.com/lMQXSZ3xls — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) January 21, 2020

La fiche

Spight: 33 points, Cazenobe: 14 points, Diggs: 13 points, Nwogbo: 9 points, Mekdad: 8 points, Ceci-Diop et Monceau: 3 points, Bassoumba: 2 points.

Prochain rendez-vous

Remontés à la 4e place alors que les autres équipes n'ont pas joué, les joueurs du RMB se déplaceront à Evreux vendredi 24 janvier pour le derby face à l'ALM.