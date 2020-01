Caen. Quelques infos en plus

À quoi sert le Contrat de construction de maison individuel ?

Le Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) est le contrat à signer pour la construction d'une maison individuelle notamment, pour un usage d'habitation ou mixte (habitation et professionnel) et sur un terrain appartenant au maître d'ouvrage. L'obligation de conclure un CCMI vise tout constructeur qui se charge des travaux de mise hors d'eau (couverture et étanchéité) et hors d'air (portes et fenêtres). C'est un moyen de se protéger et d'avoir de réelles garanties en termes de livraison, de prix et de délais. Ce contrat doit être signé avant le début des travaux.

La demande de permis de construire

Pour pouvoir construire sa maison, il faut au préalable demander un permis de construire. Ce dernier est une autorisation d'urbanisme délivrée par la mairie de la commune où se situe le futur projet. Le permis de construire concerne les constructions nouvelles, même sans fondation, de plus de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol.