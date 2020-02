Ça bouge en ville. Les dernières ouvertures dans l'agglomération

À Elbeuf, l'Atelier de Julie change d'adresse

Julie Tebani a choisi de déménager sa

boutique de décoration et de prêt-à-porter.

Elle reste à Elbeuf mais elle s'est installée dans le Palais d'Orient.

Entrepreneuse de 42 ans, Julie Tebani, installée à Elbeuf dans son atelier proposant décoration et prêt-à-porter, a déménagé depuis le début de l'année pour une nouvelle aventure au Palais d'Orient. Elle a donc décidé de fermer sa boutique elbeuvienne, l'Atelier de Julie, pour s'orienter vers de nouveaux horizons. "Ma première activité était la vente de décoration et prêt-à-porter en centre-ville d'Elbeuf. J'ai pensé au Palais d'Orient en 2017, réalisé les travaux en 2018 et ouvert cette nouvelle adresse en juin 2019", rappelle la responsable.

Avec cette fermeture, Julie Tebani se dit aussi lassée des contraintes commerciales du centre-ville : "Le commerce en ville étant très compliqué, j'ai eu d'opportunité de vendre mon pas-de-porte. J'ai donc saisi cette chance et décidé de m'installer avec mon équipe au sein du Palais d'Orient. De cette façon je participe au bon déroulement du Palais et je me rends utile".

Pas de panique pour les habitués de l'Atelier de Julie qui pourront très vite retrouver les collections proposées par la responsable : "Je vais aménager un petit showroom de prêt-à-porter pour continuer cette activité qui me plaît beaucoup, pour continuer à faire plaisir à mes clientes fidèles et pour créer un concept store au Palais d'Orient." C'est aussi un atout pour ce lieu de 200 m² qui est axé sur le bien-être et la beauté. Rendez-vous désormais au 5 rue de la Forêt à Elbeuf.