Val-de-Reuil. Ça roucoule à Biotropica !

Aujourd'hui véritable acteur au niveau international pour la survie des espèces menacées ou en voie d'extinction, le parc enregistre chaque année un nombre croissant de naissances, un indicateur du bien-être des animaux. François Huyghe, son directeur, nous en parle.

Quels sont les objectifs du parc ?

"Notre but est de sensibiliser le public à la préservation des espèces et de contribuer à la conservation des espèces menacées en participant à des programmes de reproduction. Biotropica a une histoire commune avec le parc zoologique de Cerza. Biotropica avait été imaginé comme une antenne de Cerza au départ. Aujourd'hui ce sont deux entités différentes mais complémentaires car nous avons ici des espèces qui ne sont pas visibles là-bas, mais nous partageons toujours la même éthique et les mêmes objectifs."

Comment dirige-t-on un tel parc animalier ?

"C'est un travail de recherche et d'adaptation permanent. Le parc se module au gré de l'arrivée de nos hôtes. Par exemple, l'année dernière nous avons accueilli notre varan, un beau spécimen de sept ans et pour lui, un terrarium géant a été aménagé. En tant que vétérinaire spécialisé dans la reproduction, j'ai fait mes armes au parc de la Haute-Touche du Muséum d'histoire naturelle dans la région Centre-Val-de-Loire, puis j'ai longtemps travaillé à Cerza, mais on ne cesse jamais d'apprendre dans ce métier ! Au parc, il y a cinq soigneurs qui m'épaulent et c'est tous ensemble que nous trouvons des solutions pour nos hôtes.

Par exemple l'année passée il nous a fallu nourrir un bébé paresseux au biberon : nous avons constamment de nouveaux défis !"

Quelles sont vos plus belles victoires ces dernières années ?

"Nous nous réjouissons de nombreuses naissances notamment d'espèces qui se reproduisent normalement très difficilement en captivité : des anacondas, des piranhas, des musaraignes éléphants, des coendous (porcs-épics arboricoles) mais aussi des paresseux et plus récemment des faux-gavials : crocodiles au museau très effilé. Mais il ne s'agit pas seulement de faire naître ces spécimens, c'est un travail de longue haleine car il faudra les élever jusqu'à l'âge adulte avant de leur permettre de se reproduire. C'est donc parfois dans 20 ans seulement que nous notre travail aboutira."

Quelles animations spéciales proposez-vous ?

"Nous mettons un point d'honneur à échanger avec nos visiteurs. C'est pourquoi chaque jour, même en basse-saison, ils peuvent assister aux séances de nourrissages de nos hôtes commentées par les soigneurs. De temps en temps, nous proposons aussi des soirées spéciales : ce sera le cas pour la Saint-Valentin. À cette occasion, le parc sera ouvert en nocturne pour un accès privatif à la serre afin d'assister aux goûters des animaux dans une ambiance très particulière avant de dîner en amoureux !"

Pratique. Ouvert tlj 9h30-17h30. Biotropica à Val-de-Reuil. De 8,90 à 14€. Le vendredi 14 février, à partir de 18h, soirée St-Valentin à 80€. biotropica.fr