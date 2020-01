Saint-Sylvain. Elle lance sa société pour faire l'état des lieux des biens immobiliers

L'idée a germé le 1er novembre dernier. Après trois ans et demi d'expérience dans l'immobilier, Mélissa Delanoy a lancé sa société pour aider professionnels et particuliers à réaliser l'état des lieux d'un bien. "J'avais remarqué que les agents immobiliers perdaient une à quatre heures de leur temps pour l'état des lieux suivant la taille du bien, raconte-t-elle. C'était du temps en moins pour leur activité commerciale." Grâce à sa société EDL Calvados, elle peut faire l'état des lieux d'entrée mais aussi de sortie d'un appartement, d'une maison ainsi que de locaux commerciaux. Pour un studio de 20 m2, agences immobilières ou propriétaires doivent compter 45 € de prestation pour environ 45 minutes de présence sur les lieux. Pour une maison de six pièces ou plus, il faut compter 120 € et jusqu'à 250 € pour les locaux commerciaux. "C'est un gain de temps et d'argent pour les agences immobilières. Pour les particuliers, ça évite de passer pour un huissier", explique-t-elle. Mélissa Delanoy a pour mission de faire des observations très précises. "Le terme 'bon état' ne veut rien dire. Le but est d'éviter les conflits entre le locataire et le propriétaire."

Fini le papier, place au numérique

Sur une tablette, "ça permet d'ajouter des photos et d'être plus lisible", elle donne des renseignements sur l'état du sol (couleur, impacts, propreté), des murs (trous, traces), le plafond, les luminaires, les placards. Tout est passé en revue et dans le moindre détail. Dématérialisé, l'état des lieux est envoyé par mail à toutes les parties. En sortie, "je dois aussi être capable de chiffrer les dégradations mais aussi la vétusté du bien", ajoute-t-elle. Un service qui ne demande qu'à se faire connaître.

Pratique.EDL Calvados, 4 rue de la Garenne, 14190 Saint-Sylvain. 07 62 90 22 39.