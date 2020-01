Football. HAC-SM Caen : les supporters caennais organisent un déplacement en bus

Pour organiser au mieux le derby normand face au Havre le vendredi 7 février (20 heures), les supporters caennais organisent un déplacement en bus. Le prix, comprenant le trajet en bus et la place pour le match, est de 20 € pour les membres du MNK96 et 30 € pour les non-membres. Le départ est fixé à 16 h 30 sur l'esplanade du stade d'Ornano, avec un arrêt prévu à mi-chemin à Pont-l'évêque. Dans la limite des places disponibles. Plus d'infos sur la page Facebook : Malherbe Normandy Kop.