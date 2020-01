Caen. Filet mignon et pommes de terre à La Galettoire

À la Galettoire, il n'y a pas une mais des crêpes originales. La galette du jour, comme son nom, l'indique change chaque jour. Cela permet d'essayer de nouvelles associations de goût. "C'est un peu notre animation, cette crêpe originale qui change quotidiennement", indique Alexis Milor, le patron. Par exemple, il y a eu une crêpe au filet mignon sauce moutarde, écrasé de pommes de terre à la ciboulette et salade. Une autre encore était à l'emmental, roquefort, endives, noix et poire pochée. "On peut tout mettre dans une galette !"