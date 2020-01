Rouen. Face à la présence policière, l'opération "ville morte" tourne court

Ils étaient un peu plus d'une centaine à s'être donné rendez-vous dès 6 heures, ce mercredi 22 janvier, sur le parking de la gare SNCF de Sotteville-lès-Rouen. Les opposants à la réforme des retraites avaient annoncé une opération "ville morte". Face au nombre de manifestants présents, une seule opération a été menée, devant la Carsat Normandie, sur le boulevard industriel.

Un déblocage rapide

Vers 7 heures, les manifestants ont déployé palettes et poubelles pour bloquer la circulation avant d'être délogés, une dizaine de minutes plus tard, par les forces de l'ordre qui ont utilisé du gaz lacrymogène. "Je pense que les CRS avaient ordre de nous faire disperser assez rapidement, raconte Yanis Aubert, secrétaire départemental de Force ouvrière. Malheureusement nous n'avons pas pu continuer notre opération."

La circulation a pu reprendre et les embouteillages qui s'étaient formés jusqu'au tunnel de la Grand'Mare se sont résorbés progressivement. Les manifestants sont partis en cortège jusqu'à la préfecture de Seine-Maritime, traversant le pont Corneille puis empruntant les quais de la rive droite.

Corinne Vautier a encore espoir que la réforme soit retirée : "On voudrait être entendus, ça fait plus de six semaines que ça dure. Donc ça tient à un mot : retrait." Les manifestants donnent désormais rendez-vous le vendredi 24 janvier, pour la mobilisation régionale au Havre. Un rassemblement aura aussi lieu à 10 h 30 depuis le cours Clemenceau à Rouen.