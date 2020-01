Caen. Thomas Lamora : "Une saison plus difficile que ce qu'on avait espéré !"

Le président du Caen Handball dresse le bilan des Vikings à mi-saison.

Thomas Lamora, quel est votre sentiment sur la 7e place occupée en championnat à mi-saison ?

"C'est plus dur qu'espéré. On savait que ça serait difficile bien sûr mais on avait un peu sous-estimé les dégâts occasionnés par notre année noire. Les fantômes sont encore dans les placards."

C'est surtout le début d'exercice qui a été compliqué…

"On commence par deux défaites d'un but. Ça aurait été très différent avec deux victoires. Maintenant, il faut souligner qu'on est dans une poule très dure, très spéciale. C'est une troisième division qui ne dit pas son nom. Le niveau monte et ce qui n'a pas suffi à se maintenir l'an passé continue à nous empêcher de vraiment jouer la remontée immédiate."

La nomination de l'entraîneur Roch Bedos apparaît pour l'heure comme une vraie réussite, c'est votre avis ?

"Roch, c'est un super bosseur. Il a un discours auquel j'adhère à 120 %. Il modifie ce qu'il peut modifier, il y a des joueurs qui n'ont pas gagné depuis longtemps mais ça commence. Il n'a pas encore une machine de guerre prête à écraser son championnat mais il reste une deuxième partie de saison, on va voir ce qui va en sortir. "

Comment se porte votre club dans sa globalité ?

"Il va super bien. Nos équipes en région brillent dans beaucoup de catégories. Ça travaille fort à l'académie et les jeunes viennent de toute la Normandie pour évoluer chez les Vikings. On a un club complet et très actif sur les jeunes !"