Accident dans l'Eure. Le bilan s'alourdit : trois morts dont un enfant de six ans

Lundi 20 janvier, les sapeurs-pompiers de l'Eure ont été alertés peu avant 8 heures pour un accident de la circulation sur la RN13, à hauteur de Saint-Aquilin-de-Pacy, dans le sens Pacy-sur-Eure/Évreux.

Un premier bilan faisait état de cinq blessés, en urgence absolue. Il s'est alourdi. Deux adultes et un enfant de six ans sont morts.

Deux enfants gravement blessés

Deux autres personnes sont blessées graves. Il s'agit de deux enfants de 10 et 13 ans. Ils ont été transportés par hélicoptère vers le CHU de Rouen pour l'un et le CHU de Caen pour l'autre. L'accident s'est produit dans un virage, certainement à cause du verglas. Les routes glissantes ont provoqué une dizaine d'accidents dans la matinée dans le département de l'Eure.