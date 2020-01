Football. Caen reprend le championnat par une défaite à Lorient

Le match.

Pluie, bourrasques et terrain détrempé, pas de quoi démobiliser les Caennais en début de match puisque ce sont eux qui entament le mieux la partie en dominant leurs adversaires. Mais sur la première situation en mouvement, Wissa centre pour Hamel qui bat Riou (6e). Un coup dur qui n'atteint pas les Normands conquérants. Les hommes de Dupraz égalisent même logiquement sur un penalty consécutif à une faute d'Abergel sur Deminguet, c'est Pi qui marque (16e). Un retour à la parité loin d'être volé pour Caen qui équilibre dès lors les débats. Mais Lorient reste dangereux à l'image de Cabot qui voit son tir filer juste à côté (25e). Deminguet répond d'une frappe puissante mais Nardi parade (32e). Le rythme est là, l'engagement aussi de part et d'autre mais juste avant la mi-temps, Caen subit un nouveau coup dur, Weber est logiquement exclu pour une faute sur Wissa qui filait au but (42e).

Caen à dix une mi-temps

A dix, la seconde période s'annonce ardue. Et l'entrée en matière de seconde période ne fait que confirmer l'idée. Laporte (48e) puis Hamel sur une malicieuse tête renversée (53e)et Abergel d'un tir puissant font passer des frissons dans les nuques normandes (57e). Et à force d'essayer les Lorientais parviennent à leurs fins. Sur coup franc, Wissa reprend en deux temps et marque (69e). L'affaire devient insoluble pour le SMC qui courbe encore l'échine devant Wissa mais son essai file hors cadre (76e). Dans une fin de match décousue, Nardi intervient sur Yago pour préserver les trois points des siens.

Les buts.

6e : Décalage sur le flanc gauche pour Lorient. Wissa profite de la glissade de Weber et centre pour Hamel qui marque d'un plat du pied assuré.

Lorient : 1- Caen : 0

16e : Incursion de Deminguet qui trouve Abergel sur sa route. Penalty indiscutable que Pi transforme impeccablement.

Lorient : 1- Caen : 1

69e : Coup franc plongeant repris par Wissa, arrêté puis relâché par Riou dans les pieds de Wissa qui conclue.

Lorient : 2- Caen : 1

La fiche.

Mi-temps : 1-1, Arbitre : M.Rainville ; Avertissements : Lorient : Abergel (49e), Wissa (90e) , Caen : Vandermersch (72e); Exclusion : Caen : Weber (42e)

Lorient : Nardi, Mendes, Saunier, Laporte, Legoff, Lemoine (cap) (Le Fée 76e), Abergel, Marveaux (Bozok 59e), Cabot (Laurienté 85e), Wissa, Hamel, entr : Christophe Pelissier

Caen : Riou (cap), Yago, Rivierez, Weber, M'Bengue, Oniangue, Deminguet, Pi (Armougom 75e), Vandermersch, N'Sona (Zady Sery 58e), Gioacchini (Jeannot 61e), entr : Pascal Dupraz

Buts : Lorient : Hamel (6e), Wissa (69e) , Caen : Pi (16e sp)