Cherbourg. Comment rééquilibrer son alimentation après les fêtes ?

Comment faire pour garder la forme et la ligne après les repas de fêtes ? "Surtout, ne pas se priver !", tel est le conseil n°1 de Morgane Santolaria, conseillère en nutrition à Cherbourg. Dans son cabinet situé au 28 rue des Portes, à l'étage du magasin Beautiful Day, elle établit des programmes sur mesure pour des personnes à la recherche d'une perte de poids ou d'un rééquilibrage alimentaire. Cette jeune trentenaire déconseille le jeûne qui, selon elle, favorise la prise de poids. Pour elle, le plus important est avant tout de manger de tout.

Écoutez-la :

Des aliments détox pour le foie

Depuis trois ans et demi, cette conseillère en nutrition constate que la prise de poids de ses clients pendant les fêtes de fin d'année est éphémère. "Il y a certes une petite prise de poids, mais ça ne va pas être stocké sur le long terme. Ça peut être perdu très facilement par la suite", explique-t-elle. Certains aliments, dits détox, favorisent la détoxification du foie : curcuma, citron, ail, pomme, thé vert, mais aussi légumes à feuilles comme les épinards, la salade, légumes crucifères comme le chou ou les brocolis, ainsi que radis noir ou avocat.

Sur le long terme, Morgane conseille un repas "type", qui est loin d'un régime traditionnel, et qui a pour but de rester en bonne santé sans se priver. Le but n'est en effet pas de s'affamer, mais de mieux répartir les catégories d'aliments dans la journée, car "donner les bons aliments au bon moment, ça va permettre au corps de les utiliser et de ne pas les stocker", selon la Cherbourgeoise. Le sucre, par exemple, serait à bannir le matin, car notre corps n'en a pas besoin.