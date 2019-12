Fêtes de fin d'année. Patriotisme gastronomique

Autour du 31 décembre, le Français devient plus vigilant quant à l'origine des produits culinaires qu'il achète.

Selon une étude publiée le lundi 23 décembre par l'institut d'enquêtes Nielsen, nous sommes nombreux à échapper aux supermarchés pour faire appel aux circuits courts : l'achat à la ferme ou à la coopérative. D'autres souhaitent simplement que les victuailles du réveillon soient bien originaires de l'Hexagone…

Que le caviar vienne d'Aquitaine, le jambon de Corse, l'huile d'olive de Provence. Ou le saumon, de la baie normande des Veys plutôt que des aqua-fermes industrielles de Norvège !

Nouvel état d'esprit

Conscients de ce nouvel état d'esprit des consommateurs, les entreprises de gastronomie de luxe modifient leur stratégie et créent des labels “fait en France”.

Ainsi la maison Fauchon : du pâté en croûte aux biscuits, ce groupe d'envergure internationale joue la carte des éleveurs et producteurs français – au nom d'une gastronomie nationale inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco.

Quant aux préférences des Français, elles varient encore aujourd'hui selon les régions, constate l'institut d'enquêtes Nielsen : "Si les escargots et grenouilles ressortent dans un large Nord-Est de la France, la Bretagne privilégie sa filière porcine et le saucisson sec, quand le sud de la France privilégie les fruits de mer surgelés. Le caviar apparaît lui surconsommé dans quelques rares départements : d'abord à proximité d'un lieu de production (Aquitaine), mais aussi en Île-de-France et sur la Côte d'Azur."