Seine-Maritime. 43 communes privées d'eau potable

L'ARS indique ce vendredi 27 décembre que 43 communes supplémentaires de Seine Maritime sont concernées par une eau du robinet impropre à la consommation à la suite des fortes précipitations. Cela concerne les syndicats d'eau Vallée de La Saane, Auffay-Tôtes (en partie) et Caux-Central (en partie) et la communauté de communes Caux Austreberthe (en partie), regroupant 20 communes en totalité et 23 communes en partie (soit environ 16 180 habitants). Ces secteurs s'ajoutent aux deux syndicats déjà touchés (3 sources Cailly Varenne Béthune et Mont Cauvaire).