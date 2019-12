Boissy-Lamberville. La voiture percute un arbre : deux personnes blessées et un chien décédé

Jeudi 26 décembre, peu avant 11 h 30, une voiture a percuté un arbre sur la RD 613 à Boissy-Lamberville (Eure). Le choc a causé deux blessés : une femme de 23 ans, grièvement blessée et transportée médicalisée vers le Centre hospitalier de Bernay, ainsi qu'un homme de 27 ans, plus légèrement touché et lui aussi transporté au CH de Bernay. Un chien a également été retrouvé décédé. Son corps a été pris en charge par la mairie.